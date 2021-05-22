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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Haberci ve fotoğraf severlerden balık göçüne ilgi

Haberci ve fotoğraf severlerden balık göçüne ilgi

Haberci ve fotoğrafçıdan görüntü

Ali Bal Ölümsüz Yarış İnci Kefali Efes 

-İnci kefali göç görüntüsü

( VAN ) - VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde, inci kefalinin merak uyandırıcı göçüne ilgi gösteren haberci ve fotoğraf severler, balık bendinde video ve görüntü almak için adeta birbirleri ile yarıştı. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve üreme döneminde avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.
Her yıl 15 Nisan'dan itibaren Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru üremek için göç eden inci kefali balığının göçü, adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Üremek için akıntının tersine yüzerek büyük bir mücadele veren inci kefalinin, önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplaması haberci ve fotoğraf severlerden büyük ilgi görüyor. İnci kefalinin nefes kesen görüntüsü karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen haberci ve fotoğraf severler, bu anı ölümsüzleştirmek için saatlerce bekliyor.
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