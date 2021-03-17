Güzelyurt beyaza büründü

-İlçede kar yağışının devam etmesi

-İlçede trafikten görüntü

-Yollardan görüntü

-detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaz örtüye bürüdü. Tarih ve kültürel mekanlarıyla turistlerin ilgi odağı olan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Aksaray il merkezinde ise kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Hasandağı bölgesinde bulunan birçok köyde beyaza büründü. Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.



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