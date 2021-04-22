Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor

Güzelliği ile kendine hayran bırakıyor

GÖLÜN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Göller Resmi Gazete Irak 

-GÖLDEN AKTUEL DETAYLAR

( SİVAS -DRONE)- Sivas’ın Gökpınar Gölü, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenmişti. Dün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Gökpınar gölü “kesin korunacak hassas alan” olarak da tescil edildi.Gürün ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Gökpınar gölü doğal turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda Dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Dalgıçların ve su altı fotoğrafçıların uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile “Bozkır’ın Nazar Boncuğu” olarak da adlandırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement