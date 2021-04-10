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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Günlerce baktıkları dağ keçisine, duygusal veda

Günlerce baktıkları dağ keçisine, duygusal veda

Dağ keçisinin yem yemesi

Gözyaşı Dağ Keçisi Yaban Keçisi Bulduk Irak 

-Yaban keçisinin aile birlikte detay görüntüleri
-Sevgi Timurtaş’ın konuşması
-Dağ keçisinden detaylar
-Keçinin doğaya salınması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin bir köyünde hasta halde buldukları yaban keçisinin bakım ve tedavisini yapan Timurdaş ailesi, 2,5 ayın ardından havyanın doğaya bırakılmasına gözyaşlarıyla eşlik etti. Nazımiye İlçesi’ne bağlı Bostanlı Köyü’nde evlerinin yakınına gelen bitkin haldeki yaban keçisi, Timurdaş ailesi tarafından sahiplenildi. Hasta olan ve yaklaşık 2,5 ay boyunca bakım ve tedavisi yapılan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri nezaretinde yeniden doğal ortamına bırakıldı. Ailenin, bakarken Prenses ismini verdiği dağ keçisinin doğaya bırakılması sırasında Timurdaş ailesi ise gözyaşı döktü. Aile bireylerinden Sevgi Timurdaş, “Şubat ayının başında Hızır Lokması yaptığım gün bu yaban keçisi evimizin yakınına gelmişti. Köpeklerden korumak amacıyla evimize aldık bakım ve tedavisini gerçekleştirdik. Şimdi iyileşti. Yeniden doğal ortamına gidecek ancak o kadar alıştık ki ayrılmak zor geliyor. İnsanlara sesleniyorum bu güzelim canlılara kıymasınlar” dedi.
(ET-HİV-
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