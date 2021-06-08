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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü

Mağaradan görüntü

Endemik İhlas Muhabir Çekim Biyoloji 

-Keşfedilen çekirgeden görüntü
-Ali satar röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR - ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yol yapım sırasında keşfedilen doğa harikası mağarada bölgede ilk defa kambur mağara çekirgesi görüldü.
Diyarbakır’ın Dicle ilçe belediyesinin geçen yıl Yeşil mezrası ile Bozoba Mahallesi arasında yaptığı yeni yolu açma çalışmaları esnasında doğal mağara keşfedildi. Sarkıt ve dikitleri ile görenleri kendine hayran bırakan mağarada İhlas Haber Ajansı

muhabirleri çekim yaparken Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa görülen kambur mağara çekirgesi görüldü.
Çekilen görüntüler Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ile paylaşıldı. Kambur çekirgenin bölgede bir ilk olduğu ve yeni bir tür olma ihtimali taşıdığı için Prof. Dr. Satar bu konu ile ilgili çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Satar, bu tür çekirgelerin keşfedilmesi Türkiye’nin biyolojik zenginliği bakımından önemli olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Satar, “Gördüğünüz tür aslında bir çekirge ve mağaralarda yaşıyor. Oraya göre adapte olmuş ve vücut yapısı değişmiş bizler bunlara kambur çekirge adını veriyoruz. Normalde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde rastlanmamış bir tür. Bölgemizde şimdiye kadar çalışması yapılmamış, dolayısıyla bunlar endemik türler. Nerede bulunuyorsa ya oraya has, ya da yeni bir tür olma ihtimali var. Bizde bununla ilgi bir çalışma başlatacağız. Bunlar zararsız türler, küçük böcek ve bitkilerle besleniyor. Bizim açımızdan önemli çünkü bu böceklerin bulunması ülkemiz için biyolojik zenginliği bakımından önemli. Yeni bir tür olma özelliği çok yüksek. Normalde bu çekirge üzerinde çalışma yapıldığında Türkiye'de 15’e yakın bir tür olduğunu biliyoruz. Bunun bulunduğu alanda diğerleriyle çok uzak alan, bu bölgede bir ilk oluyor” dedi.
(MB-AKK-Y)
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