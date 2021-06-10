Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu

--Uzak kamerayla o anlar ve çocukların çığlıkları

--Yakalanan yılanların torbaya konuluşu

--Doğaya bırakılış



( GÜMÜŞHANE )- Çocukların oyun oynadığı alandaki yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alındı GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane kent merkezinde apartmanların arkasında çocukların oyun oynadıkları alanda görülen yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alınarak doğaya bırakıldı. İhbar üzerine Oltanbey Mahallesindeki sitelerin olduğu alana gelen İtfaiye ekipleri yaptıkları kısa araştırmadan sonra serin hava nedeniyle uyuşuk bir vaziyette duvarın dibinde duran yılanların yerini belirledikten sonra vatandaşları ve çocukları alandan uzaklaştırdı. Uzaktan da olsa çocukların şaşkın, korku dolu bakışları ve çığlıkları arasında 2 yılanı özel aparatlarla yakalayan İtfaiye ekipleri özel bir torbaya koydukları yılanları kent merkezinden uzak bir noktada yeniden doğaya bıraktı. İtfaiye yetkilileri bu yıl kent merkezinde çok sayıda yılan ihbarı aldıklarını belirterek vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

