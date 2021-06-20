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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Gülgez leylek bu kez yavrularını büyüttü

Gülgez leylek bu kez yavrularını büyüttü

Leylek ve 3 yavrusundan detay görüntüler

Yumurta Elektrik Direği 

-Naim Seyitoğlu'nun konuşması
-Leylek ve yavrularından detay görüntüler

( KARS ) 'Gülgez leylek' bu kez yavrularını büyüttü KARS

- Kars’ta elektrik direğinde yuvasını kuran ve geçen yıl yavruları ölen Gülgez leylek bu kez yavrularını büyütmeyi başardı.Kars’ın Susuz ilçesinde elektrik direğine 4 yıldır yuva yapan leylekler vatandaşlar tarafından korunuyor. Kış aylarında da göç etmeyen ve Susuz’da kalan vatandaşlar çok gezdiği için adını 'Gülgez' koyduğu leylek, geçen yıl yavrularını büyütememişti. Yavruları yumurtadan çıktıktan kısa süre sonra ölen, bu yıl da aynı elektrik direğinde yavruları çıkan Gülgez, bu kez yavrularını büyütmenin sevincini eşiyle birlikte çıkardığı garip seslerle yaşıyor.“Geçen yıl yavruları öldü”Geçen yıl leyleklerin yavrularının öldüğünü ifade eden Naim Sayitoğlu, “Tam 3 yıldır buradadır. Kışın da gitmediler. Neden gitmediler biliyor musunuz? Yavruları öldü. Diğer leylekler bunların başına yığıldılar. Onlar ne ettiyse, nasıl anlaştılarsa bu leylekleri koymadılar. Kışın da burada kaldı” dedi.
Susuz’da elektrik direğine her yıl yuva yapan leylekler vatandaşların ilgisini görüyor. Burada yavrularını büyüten leylekler kışın da Susuz’da kalıyor.
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