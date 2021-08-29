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Göletteki sular çekildi yüzlerce balık telef oldu
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Göletteki sular çekildi yüzlerce balık telef oldu

Göletteki sular çekildi yüzlerce balık telef oldu

detaylar

Su Aşı Ölü Balık 

-ölü balıklar
-röportaj

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Şibali mahallesinde bulunan sulama göletindeki balıklar, göletteki suyun aşırı azalmasından dolayı telef oldu. Kıyıya vuran yüzlerce balığı gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Yaz aylarının aşırı sıcak geçmesiyle beraber göletteki suyun azalmasından dolayı Şibali mahallesinde bulunan sulama göletinde ki balıklar telef oldu. Gölete sulama amacıyla gelen çiftçiler, yüzlerce balığın kıyıya vurduğunu gördü. Yaşanan durumun bir ihmal nedeniyle yaşandığını söyleyen çiftçiler, aynı olayı yıllar öncede yaşandığını belirterek, yetkililerin biran önce çözüm bulmasını istediler. Konu hakkında açıklama yapan mahalle sakinlerinden İsmail Durmuş, “Yıllardır mahsullerimizi bu barajdan suladık. Bu acı manzarayı yıllar öncesinde de görmüştük. Sulamayla birlikte aşırı sıcaklarla sular çekilmeye başlayınca, balıklarda aynı yere toplanmaya başlıyor. Yetkililerin burada su takviyesi yapması lazımdı. Ancak maalesef bu sene yapılmamış. Bizlerde geldik ve gördük ki, binlerce balık bu bölgede toplanarak telef olmuş ve kıyıya vurmuş. Normalde buraya su takviyesi yapılsaydı, bu acı manzarayla karşılaşmazdık. Bir ihmalde söz konusu diyebiliriz. Aşırı sıcak havanında bundan katkısı var. Umarım böyle üzücü bir olay bir daha yaşanmaz. Üzgünüz” dedi.

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