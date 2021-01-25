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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gölet dondu, üzerine çıkıp yürüdüler

Gölet dondu, üzerine çıkıp yürüdüler

-Buz tutan göletin drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Buz Tutan Gölet Buz Tutan Göl Kar Yağışı Irak 

--Üzerine çıkan vatandaştan detay
--Röp.

( SİVAS )- Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Yıldız göletinin yüzeyi buz tuttu, gençler buz tutan göletin üzerine çıkıp yürüdü SİVAS

- Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Yıldız göletinin yüzeyi buz tuttu, gençler buz tutan göletin üzerine çıkıp yürüdü. Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarını yaşandığı kentte soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti’nin yüzeyi buzla kaplandı. Göletin yüzeyinde oluşan buzun kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Gençler göletin üzerine çıkarak yürüdü. O anlar drone ile havadan da görüntülendi. (OE-GF-
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