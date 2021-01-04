Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Göledin ortasına mini ev yapıp kuş cennetine çevirdiler

Göledin ortasına mini ev yapıp kuş cennetine çevirdiler

-göletin ortasındaki kuş evlerinden görüntü

Kuş Cenneti Konaklı Hayvan Severler Tarım Yabani Hayvanlar 

--gölette yüzen kuşlardan görüntü
--gölet ve ormanlardan görüntü
--tahtalı muhtarı Mehmet OKTAY RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Ormanların içindeki bu gölet kuş cenneti gibi BURSA

- Bursa’da gölün ortasına yapılan mini kuş eviyle ormanların içindeki gölet kuş cennetine döndü. Nilüfer İlçesi Kayapa göleti ormanların arasında doğa harikası bir gölet Uludağ’dan gelen sularla beslenen göledin suyu tarımsal sulamada kullanılıyor. Doğası ve manzarasıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlayan gölettin ortasına hayvan severler buradaki kuşlar için mini ördek evi yaptı. Evcil ördeklerin yanısıra burada zamanla yabani ördekler de kalmaya başladı.
Göledin üstü biranda kuş cennetine döndü. Yüzlerce ördek göledin üstünde yüzerken, bölgede yaşayan köylüler avcıların ördekleri vurmasına asla izin vermiyor. Gölette yüzen ördekleri gören farklı kuş türleri de buradaki gölede gelerek konaklıyor. Doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölet üzerinde bulunan sürüler halindeki kuşlarla buraya ziyaret edenlere seyrine doyum olmayan zaman geçirtiyor. Gölede gelen köylüler ve hayvan severler ise buradaki kuşları ekmek ve yem atarak besliyor. Ördekleri gözleri gibi korudukları ifade eden Tahtalı Köyü Muhtarı Mehmet Oktay, "Göledin üzerindeki kuş evlerini bizim arkadaşlarımız yaptı. Buraya evcil ördekler saldık. Burada yabani ördekler de kalmaya başladı.
Burada doğal bir güzellik var. Kuşlar bu güzelliğe ayrı bir güzellik katıyor. "Biz bu göledin üzerindeki evleri ördeklerin yavrularını tilkiler ve yabani hayvanlar yemesin" diye yaptık. Buradaki evlerde çok sayıda yabani kuş kalıyor. Burası bir kuş cenneti gibi oldu adeta" dedi.
(BRK-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle ŞenlendiKızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leyleklerin Gelişiyle Şenlendi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Erzurumda Kış TurizmiErzurumda Kış Turizmi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı