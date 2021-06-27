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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor

Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor

gölcük tabiat parkı drone görüntüsü

( BOLU -DRONE) BOLU

Hafta Sonu Bild Sokağa Çıkma Yasağı Tatİl 


- Bolu’nun incisi Gölcük Tabiat Parkı’nın Haziran ayının sonu itibariyle son sessiz haftasonunu yaşıyor. Bolu’nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını sebebiyle getirilen Pazar günü sokağa çıkma yasağında son sessizliklerini yaşıyor. Cumartesi günü serbestliğinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, bugün yeniden sessizliğe büründü. Az sayıda yabancı tatilcinin girebildiği tabiat parkında tatilciler doğayla başbaşa keyifli anlar yaşadılar. Temmuz ayı itibariyle Pazar günleri tatilcilerini ağırlayacak olan Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü ise kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi.
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