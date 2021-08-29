Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı

Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı

- GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDAN GÖRÜNTÜ

Yabancı Turist Hatıra Fotoğrafı Hafta Sonu Tatili Turizm Merkezleri Golf Arabaları 

-- TATİLCİLER
-- GÖL ÇEVRESİNDE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR
-- FOTOĞRAF ÇEKENLER
-- TATİLCİ İLE RÖP

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda, tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler güneşli havada göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Ailesiyle birlikte hafta sonu tatili için Bursa’dan gelen Harun Çidem, “Gerçekten çok güzel bir yer. Sık sık Bolu’ya geliyorum. Her geldiğimde de Gölcük’e çıkmak istiyorum çünkü burası manzarasıyla, doğasıyla mükemmel bir yer. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ediyorum” dedi.
(FC
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement