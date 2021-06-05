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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gölcük Tabiat Parkı aylar sonra hafta sonu tatilci ağırladı

Gölcük Tabiat Parkı aylar sonra hafta sonu tatilci ağırladı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Hafta Sonu Yasaklar Allah Oksijen 

-TATİLCİLER
-FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER
-TATİLCİLERLE RÖP.
-DETAYLAR

( BOLU -DRONE)- Tatilciler ilk fırsatta soluğu Gölcük’te aldı BOLU

- Bolu’da, aylar sonra haftasonu getirilen sokağa çıkma serbestliğiyle birlikte tatilciler soluğu Gölcük Tabiat Parkı’nda aldı. Yoğun ilginin yaşandığı Gölcük’ün eşsiz doğası havadan görüntülendi. Bolu’nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, aylar sonra gelen haftasonu sokağa çıkma serbestliğiyle birlikte tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzun zamandır haftasonunu evlerinde geçiren vatandaşlar çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkına erken saatlerde gelerek doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi. Eşsiz doğasıyla tatilcileri mest eden Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü ise kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi. Ankara’dan haftasonu tatili için Gölcük’e gelen Murat Altıdil, “Günübirlik geldik. İlk defa geldim ve çok güzel. Tabiatı mükemmel. Geldiğimize değdi ve bir daha da gelmek istiyoruz. Çok iyi geldi hatta Pazar günü de serbest olsa daha iyi olurdu” dedi.
Tatilci Anıl Kutlu ise, “Doğayla buluşmak güzel. Yeşillik, oksijen çok güzel. İnsanlar da mesafeyi korumaya devam ederse bu yasaklar tekrar gelmemesi güzel olur. Çünkü herkes evde sıkıldı. Artık herkes dışarı çıkmak istiyor. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.

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