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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Gölcük sonbaharda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu - BOLU

Gölcük sonbaharda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu - BOLU

- Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ziyaretçiler - Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası - Fotoğraf çeken, mangal yakan ziyaretçiler - Sonbaharla birlikte bir başka güzelliğe bürünen Gölcük, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı olduBOLU (AA) - Bolu 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan, "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.Günübirlik tatil için tabiat parkına gelen tatilciler tatillerinin keyfini, sonbaharla birlikte kartpostal görüntüye bürünen manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek, piknik alanlarında piknik yaparak ve golf araçları ve bisikletlerle göl çevresinde tur atarak çıkartıyor.Tabiat parkını ziyaret eden tatilcilerin büyük bir çoğunluğu yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazı tatilcilerinde kurallara uymadığı görüldü.

Hafta Sonu Koronavirüs Piknik Alanları Ziyaretçiler Sonbahar 

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