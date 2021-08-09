Gölbaşı Belediyesi yardım tırları yola çıktı

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( ANKARA ) -- Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten hayvanları yanan vatandaşlara hayvan desteği ANKARA



- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangında hayvanlarını kaybeden köylüler için başlattığı yardım kampanyasını sonlandırdı. İçi hayvanlarla ve hayvan yemleri ile dolu olan 6 tır yola çıktı. Ülkemizde yaşanan yangınlar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek geçtiğimiz günlerde köylülerin yaralarını sarmak için yardım kampanyasına imza atmıştı. Gölbaşı Belediyesi olarak 50 koyun, 50 keçi, 30 düve, sap saman balyası ve hayvan yemi desteğinde bulunan Başkan Ramazan Şimşek, toplanan yardımlar sonrası tırları yola çıkardı. “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yangın bölgelerinde hayvanları yanan vatandaşlarımıza, çiftçilerimize yardım yapmak için harekete geçtik” diyen Başkan Ramazan Şimşek “Bu doğrultuda Gölbaşı Belediyemiz, İlçe ve Ocak teşkilatı, Gölbaşılı köylülerimiz, İl hemşeri derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile Gölbaşılı hayırseverlerimiz sayesinde bugün kampanyamızı tamamladık. 185 küçükbaş hayvanımız, 36 büyükbaş hayvanımızın olduğu 3 tır ile içinde hazır yemin bulunduğu diğer 3 tırı yola çıkardık. İnşallah vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze de olsa merhem olmuş oluruz. Yanan yerlerimizi yeniden yeşertmek için çalışacağız. Unutmasınlar ki bizler hep buradayız ama yanlarındayız. Biz bir aileyiz.” Garip isimli keçiyi de sahiplenen Başkan Ramazan Şimşek “Doğduktan sonra annesi tarafından sahiplenilmemiş. Bizim sahip çıktığımız Garip’e artık kendi Park ve Bahçelerimizde bakacağız. Garip herkese umut olsun” diyerek sözlerini noktaladı. (ÇİĞ-BC -

