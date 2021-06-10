Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler ‘Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın’ dedi

-Taşıdıkları pankart ve dövizler

-Okul Öncesi Öğretmeni Rukiye Burça’ın açıklaması

-Öğrencilerle röportajlar

-Kıyılarında çekilme yaşanan Beyşehir Gölü kıyısından görüntüler

-Genel detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ana okulu öğrencileri göl kıyısındaki Vuslat Parkı’nda düzenlenen etkinlikte yaptıkları yürüyüşle büyüklerine; “Beyşehir Gölü’ne sahip çık” mesajı verdi. Bu yıl yaşanan kuraklık ve artan tarımsal sulama sebebiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düşen ve kıyılarında metrelerce çekilme yaşanan Beyşehir Gölü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği etkinlikte göl kıyısındaki parkta bir araya geldi. Minik öğrenciler, ellerinde taşıdıkları “Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın”, “Su gelecektir, hayattır”, “Suyu boşa akıtma, geleceğini koru”, “Yaşamlar farklı olsa da ihtiyaç aynı”, “Su gelecektir, akıp giden geleceğimizin elinden tutun” yazılı döviz ve pankartlarla suların çekildiği göl kıyısında “Beyşehir Gölü’ne sahip çık” sloganları ile yürüyüş yaparak dikkatleri tatlı sularda yaşanan manzaraya çekmeye çalıştı. Cumhuriyet Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni ve Eko Okullar Proje Koordinatörü Rukiye Burçak yaptığı açıklamada, 5 yıldır görev yaptığı eğitim kurumunda eko okullar projesinin koordinatörlüğünü üstlendiğini hatırlatarak, öğrenci, veli ve öğretmenlerle birlikte çöp ve enerji konularında çalışmalar yaptıktan sonra bu yıl da su konusunu seçtiklerini vurguladı. Su konusunda enerji ve su verimliliği hakkındaki konuları işlerken, etrafında yaşadıkları Beyşehir Gölü’nün kurumasına da sessiz kalamadıklarını belirten Burçak, “Aslında bu etkinliğimiz dünya çevre günü kapsamında bir yürüyüş etkinliği idi. Tüm Beyşehir halkını ve yetkilileri gölümüzü korumak adına duyarlılığa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinlikte öğrencilerin açtıkları su tasarrufunu içeren pankartlar taşıdığını belirten Burçak, suyun güzel ve daha verimli kullanılması konusunda mesajlar vermek isterken, Beyşehir Gölü’nün de kurumaması noktasında duyarlılık, farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Son 50 yılda Türkiye’de 36 göl kurumuş ve bunun çoğunluğu da Konya çevresinde olmuştur. Biz bu kuruyan göllerden birisi de Beyşehir Gölü olsun istemiyoruz. Son zamanlarda gölümüz hızla küçülmektedir. Oysa, Beyşehir Gölü İç Anadolu’nun incisidir. Hem bizim içme su kaynağımız, hem de turizm açısından önemli bir göldür. Kuruyup gitmesini istemiyoruz.” (ARÖ-RÇ-FM-

