Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Göl kıyısında yılanların “balık” kapma kavgası

Göl kıyısında yılanların “balık” kapma kavgası

Balığı yemeye çalışan yılan

Sosyal Medya Sarılar İlginç Görüntü Cep Telefonu Belgesel Film 

-İkinci yılanın gelişi
-Yılanların balık kavgası
-Sonradan gelen yılanın balığı alıp kaçması

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında iki su yılanının “balık” kapma kavgası cep telefonuyla görüntülendi. Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi'nde yaşayan Erman Yağar, göl kıyısında gezerken suların çekildiği sazlık alan içerisinde sığ sularda bir yılanın balık yakaladığını ve yutmaya çalıştığını fark etti. Cep telefonuyla bu anları görüntülemeye başlayan Erman Yağar’ın kayıt yaptığı esnada belgesel filmlerini aratmayacak ilginç görüntüler yaşandı. Yakaladığı Çin sazanı balığını yutmaya çalıştığı esnada yılanın yanına sazlıklar arasından daha uzun başka bir yılan geldi. İkinci bir yılanın gelmesi üzerine ağzında balık olan yılan hemen avına sarılarak korumaya çalıştı. Sonradan gelen yılan, diğer yılanın ağzında olan balığı almak için hızla hamle yaptı. Kısa bir süre yaşanan balığı kapma yarışında kazanan sonradan gelen yılan oldu. Yılanlar arasında yaşanan balık mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu. Avını aldıktan sonra göl sularına doğru ilerleyen yılan, sazlıklar arasında gözlerden kayboldu. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler ilgi çekti. Erman Yağar’ın çekimini yaptığı video kısa zamanda çok sayıda beğeni topladı ve yorumlar aldı. Erman Yağar, göl kenarında gezerken canlı bir balığı yutmaya çalışan yılanı görünce cep telefonuyla bu anları kayıt altına almak isterken yılanların çok ilginç bir balık kapma mücadelesine tanıklık ettiğini belirtirken, daha sonra ise sosyal medyada bu görüntüleri takipçileriyle paylaştığını aktardı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement