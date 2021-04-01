--beyaza bürünen araçlar ve araçlarda yapılan temizlik

--vatandaş röportaj



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta gök gürültüsüyle birlikte yağan dolu, kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Sivas'ta akşam saatlerinde gök gürültülü dolu yağışı gerçekleşti. Araçlarıyla trafikte seyreden vatandaşlar, araçlarını durdurarak dolu temizliği yaptı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Eriyen dolu suları ise bazı caddelerde su birikintileri oluşturdu.



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