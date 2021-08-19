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Göçmen kuğuların Fatsa molası
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Göçmen kuğuların Fatsa molası

Göçmen kuğuların Fatsa molası

genel görüntüler

Gesi Göç 

-kuğular görüntü
-vatandaş konuşma

( ORDU ) ORDU

- Soğuk bölgelerden sıcak iklimlere göç eden kuğular, Ordu'nun Fatsa ilçesi sahillerinde mola verdi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde mola veren kuğular, göç için uygun hava koşullarını bekliyorlar. Sahilde seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarken, fotoğrafçılar da kuğuları görüntülemek için sahildeki yerini aldılar. Kuğuları Fatsa ilçesinde gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden Mehmet Aydın isimli vatandaş, “Göçmen kuğuları her yıl bu aylarda Fatsa ve bölgesinde görüyoruz. Kuğuları görmek çok güzel. Kuğuların rengi, duruşu diğer kuşlardan daha farklı” diye konştu.
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