Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Göç yolundaki leylekler Sındırgı’da mola verdi

Göç yolundaki leylekler Sındırgı’da mola verdi

-Belediye binasındaki leylek görüntüsü

Profesör Gesi Leylek Yuvası Trol 

--Sındırgı'ya gelen leyleklerden görüntü
--Avcılar kulübü Balkanının açıklamaları

( BALIKESİR -DRONE) BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, göç yolundaki leyleklerin uğrak mekanı oldu. Belediye binası üzerindeki leylek yuvası ile Türkiye’de tek olan Sındırgı ilçesinde 40’a yakın leylek yuvası bulunuyor. Bunun yanında her yıl göç eden leylekleri de doğal şehir ağırlıyor. Sındırgı’nın simgesi haline gelen “ Sağdıç” leylek geçtiğimiz günlerde belediye binasındaki yuvasına geldi. Havaların ısınmasına aldanarak göç yapan leyleklerde Yaylabayır bölgesindeki soğuk dalga ve havadaki duman sebebiyle Küçükbükü ovasında konakladı. Avcılar kulübü ve belediye leyleklerin zarar görmemesi adına bölgede kontrolde bulundu. Leylekler gelmeden önce de Sındırgı’da bulunan leylek yuvalarının bakımı Sındırgı Belediyesi ve leylekçi profesör olan Prof. Dr. Mehmet Sıkı tarafından yapıldı. (HT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement