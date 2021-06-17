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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gladyatörler şehri Kibyra görenleri hayran bırakıyor

Gladyatörler şehri Kibyra görenleri hayran bırakıyor

- Kibyra Antik Kenti'nin tanıtım videosu (Dron ve detay çekimler)

( BURDUR ) - Gladyatörler şehri Kibyra, görenleri hayran bırakıyor BURDUR

Agora Çekim Ziyaretçiler Anıt Mezar Irak 


- Burdur Valiliği tarafından paylaşılan Gladyatörler Şehri Kibyra Antik Kenti videosu izleyenleri hayran bıraktı. Burdur Valiliği, Gölhisar ovasına hakim tepeler üzerinde bulunan Likya dönemine ait Kibyra Antik Kenti’nin tanıtım videosunu paylaştı. Gladyatörler Şehri olarak da bilinen Kibyra Antik Kenti’nin tanıtım videosu izleyenleri hayran bıraktı. Bazilika, yukarı ve aşağı agora, hamam, gymnasion, tiyatro binası, planlı anıt mezar, hamam, yuvarlak kuleli tak ve su yolları ile görenleri hayran bırakan Kibyra Antik Kenti, birbirinden derin uçurumlarla ayrılan hâkim üç tepelik üzerinde yer alıyor. Ayrıca Kibyra Antik Kenti, 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen ve gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan yaklaşık 2000 yıllık dişi canavar figürü Medusa Mozaiği ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. (CTK-
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