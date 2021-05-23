-Mağaranın iç kısmı ve köylülerin incelemesi

-Dış detaylar ve köy planları

-Röportajlar



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta bir köyden girilip diğerinden çıkıldığı tahmin edilen mağara ziyaretçilerini devasa sarkıt, buz gibi serinliği ve dikitlerle karşılıyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta ucunun bir köyden girilip, başka bir köyden çıktığı tahmin edilen gizemli mağaranın keşfedilip turizme kazandırılması isteniyor. Merkez Onikişubat ilçesindeki Zeytindere Mahallesindeki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor. Fatmalı Mahallesi'nden girilip Zeytindere Mahallesinin tarihi kalesinden çıkıldığı tahmin edilen mağara, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Şuan ki konumuyla bin kişinin rahatlıkla sığabildiği ve yaklaşık 300 metre girilebilen mağaranın ilerleyen bölümlerine oksijen yetersizliği nedeniyle gidilemiyor. Kahramanmaraş merkezine 30 kilometre uzaklıkta Zeytindere Mahallesinin ormanlık alanı içinde yer alan mağaraya ulaşmak için köyden yaklaşık bin 500 metre tırmanmak gerekiyor. Girişin hemen ardından bazı kısımlarında kayaların altından sürünerek geçilen mağara, ziyaretçilerini devasa sarkıt, buz gibi serinliği ve dikitlerle karşılıyor. Köy sakinleri, gizemli mağaranın olduğu bölgede definecilerin kaçak kazı çalışmaları yaptıkları için rahatsız olduklarını, bu nedenle bölgenin açığa çıkartılarak turizme kazandırılmasını istiyorlar. Zeytindere Mahalle Muhtarı Mehmet Danyıldızı, “Karşımızdaki görünen gizemli bir mağara. Bu mağaramızı turizme açmak istiyoruz. Geçmişte Hititliler ve Romalıların yaşadığı söyleniyor. Bazı insanlar gelip define arıyorlar. Bizler buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Bölge sakinlerinden Orhan Akkök ise, “Gizemli mağara dediğimiz aslında geçmişi çok eski. Büyüklerimizden duyduğumuz zamanında yaşantıların olduğu. Bir köyden girip diğer köyden çıktığı söyleniyor” dedi.



