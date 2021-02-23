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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Girlevik Şelalesi 'buz dağı' gibi

Girlevik Şelalesi 'buz dağı' gibi

- Girlevik Şelalesinin bembeyaz hali havadan görüntüler

Hava Sıcaklığı Şelale Buz Sarkıtları Ziyaretçiler Kar Yağışı 

-- Aktüel görüntüler
-- Buz sarkıtları ve detaylar
-- Röportaj ve genel görüntüler

( ERZİNCAN -DRONE)- Kar yağışı sonrası buz tutan şelalede kartpostallık manzaralar oluştu ERZİNCAN

- Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, kar yağışı sonrası buz tutunca bembeyaz oldu. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki şelale, soğuklarla 'buz dağı'na dönüştü. Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor. Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Beldenin önemli turizm merkezlerinden olan Girlevik Şelalesi'nin bu hali, kentten ve kent dışından ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çağlayan beldesinde oturanlar, Girlevik Şelalesi'nin yazın ayrı kışın ayrı güzel görüntüye sahip olduğunu belirterek, herkesi burayı görmeye davet etti.
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