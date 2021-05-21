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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Giresun’da şimşekler geceyi aydınlattı

Giresun’da şimşekler geceyi aydınlattı

ŞİMŞEK ÇAKMASI

Hava Sıcaklığı Cenin Sağanak Yağış Kamera Gökyüzü 

-ŞİMŞEĞİN ÇAKMASIYLA HAVA AYDINLANMASI
-GÜVENLİK KAMERASINDA ŞİMŞEK ÇAKMALARI

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu. Giresun’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de güzel görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Giresun Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre ise cumartesi günü de gök gürültülü ve sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece.
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