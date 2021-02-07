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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Geyiklerin beslenme anları foto kapanda

Geyiklerin beslenme anları foto kapanda

-Foto Kapan-

Rehabilitasyon Yabancı Turist Vahşi Yaşam Kış Mevsimi Rehabilitasyon Merkezi 

-Geyik sürülerinden gece detaylar
-Yemlenen geyiklerden gündüz planlar
--Aktüel-
-Karla kaplı yayladan detay
-Saman balyalarının taşınması
-Karlı bölgede yemlerin bırakılması
-Röportaj
-Kısa foto kapan detayı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ın Başkonuş Yaylası’nda yaşayan yaklaşık 350 geyik için doğaya yem bırakıldı- Bölgedeki geyiklerin beslenmeleri foto kapanlarla görüntülendi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Başkonuş Yaylası’nda yaklaşık bir metre karla kaplı ormanlık arazilere yaşayan geyikler için yem bırakıldı. Foto kapanlarla bölgedeki geyiklerin beslenmeleri görüntülendi.Kahramanmaraş’a 50 kilometre mesafede bulunan Başkonuş Yaylası yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sık orman yapısı ve endemik bitkileri bakımında bölgenin oksijen deposu konumunda yer alan yaylada, kış mevsimi için stoklanan yem balyaları ormanın derinliklerine bırakıldı.Başkonuş Yaylası İşletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz, 1 metrelik kar ile kaplı yolları aşarak bölgede yaşayan yaklaşık 350 geyiğe yem bıraktıklarını belirterek, “Şuanda bin 400 rakımdayız ve gece boyu kar yağdı. Her zaman söylediğimiz gibi bizler burada misafiriz ve ev sahipliği buradaki geyiklere ait. 350 adet geyiğimiz mevcut bu ormanlarımızda ve zaten belimize kadar kara gömülerek yemleri dağıtmaya çalıştık. Geyiklere de birilerinin bakması lazım ve bizler kış mevsimi için stokladığımız saman balyalarımızı arkadaşlarımız ile beraber geyiklerimize ulaştırmaya çalıştık ve ormanın derinliklerine geldik. Aynı zamanda biz burada oluşturduğumuz hayvan rehabilitasyon merkezimizde doğada yaşayamayan hayvanlarımızın da bakımlarını üstlendik" diye konuştu.
Ormana yerleştirilen foto kapanlar sayesinde geyiklerin popülasyonu hakkında bilgi sahibi olduklarını da söyleyen Erdoğanyılmaz, “Foto kapan projesi başlattık ve ormanın içlerine yerleştirdiğimiz foto kapanlar ile az tahmini sayısını vermediğimiz geyikleri takip altına alıyoruz. Foto kapana çok büyük geyik sürüleri düştü ve eğer o geyiklerde ve vahşi yaşamda eğer bir eksiklik varsa ona göre önlemlerimizi de alıyoruz” diye konuştu.

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