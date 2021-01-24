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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Gercüş'te soğuk havalar nedeni ile gölet buz tuttu

Gercüş'te soğuk havalar nedeni ile gölet buz tuttu

Buz tutan araçların camları

Uttu 

-gölettin buzlanması
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat göleti buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve 1985 yılında sulama amacıyla yapılan gölette yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Dondurucu soğuklar nedeni ile bazı araçlar çalışmadı. Araç camlarındaki buzlar erimeyince sürücüler elleri ile camları silmek zorunda kaldı. (SÖ-YRT-
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