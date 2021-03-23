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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gercüş'te çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Gercüş'te çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Gübreleme çalışması yapan çiftçiler

Teknoloji Gübre Allah 

-ilaçlama yapan çiftçiler
-Gübreleme işlemi yapan Burhan Kavakla röportaj
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesi ile çevre köylerinde hububat ekili alanlarda gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandı. Gercüş'te çiftçiler, buğday ve arpadan daha fazla verim alabilmek için gübreleme ile ilaçlama çalışmalarına başladı.
Ekili arazilere gübre ve ilaç atan çiftçiler, yağmurun yağmasını beklemeye başladı.
Tarlasını gübreleyen çiftçilerden Burhan Kaya, "Tarlamızı gübreledik, teknolojinin gelişmesiyle işimiz daha rahat oldu. Eskiden elle atıyorduk gübreyi, şuan ise zirai makinelerle attığımız için işimiz çok kolay hale geldi" dedi.
Tarlasını ilaçlayan çiftçilerden Mahsum Kavak ise "Bu sene yağışlar az olmasına rağmen arpa ve buğdaylarımızda fazla bir kayıp gözükmüyor. İşlemlerimizi tamamladık ve yağmurun yağmasını beklemeye başladık. Allah herkese iyi bir verim ve iyi bir kazanç nasip etsin inşallah" diye konuştu.

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