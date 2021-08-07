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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Gece saatlerinde çakan şimşekler

Hafta Sonu Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Cep Telefonu Sağanak 

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( SAKARYA ) SAKARYA

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı sonrasında gece saatlerinde Sakarya semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama da hafta sonunun gelmesi ile birlikte Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Meteorolojinin açıklamalarının ardından gece 03.00 saatlerinde Sakarya’da çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Evlerindeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
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