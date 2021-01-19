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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'ten kar manzaraları

Gaziantep'ten kar manzaraları

kaleden ve şehrin çeşitli noktalarından kar manzaraları,

Tarım Allah Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP )- Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu GAZİANTEP

- Gaziantep'te gece saatlerinde başlayıp sabah erken saatlerde etkisini arttıran kar yağışı şehri beyaz bir örtüyle kaplarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gaziantep’te gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sabah saatlerinde kentin beyaz örtüye uyanmasını kapladı. Kar yağışı nedeniyle kentin tamamı beyaz bir örtüye bürünürken, pek çok noktada kartpostallık manzaralar oluştu. Özellikle tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresinde noktalar ile kentin pek çok caddesi muhteşem görüntüsüyle dikkat çekti. Ağaçların üzerini kaplayan karlar eşsiz görüntüler oluştururken, araçlar ve tramvayların karların arasında yavaş hareket etmesi ise oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçti. Kentte yıllar sonra etkili kar yağışını olduğunu söyleyen Mahmut Kızıl isimli vatandaş, "Sabah kalktığımızda uzun süredir beklediğimiz kar manzarasıyla karşılaştık. Çok mutluyuz. Bu kar bu virüsü ve diğer mikropları temizler. Bu kar yağışı insanlar için, tarım arazileri için ve doğa için çok güzel oldu. İnşallah devamı gelir. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar kar yağışı oldu. Geçen yıl çok az yağmıştı. Tadına varamamıştık ama bu kar çok güzel oldu" dedi.
Gaziantep'teki kar yağışının akşam saatlerine kadar yer yer etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. (SVY-SD-
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