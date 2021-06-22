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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Gaziantep'te su güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı

- Gaziantep'te su güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı

İşbirliği protokolünden görüntüler

Arıtma Tesisi İmza Töreni İklim Değişikliği İçme Suyu Eylem Planı 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında su güvenliği planının hazırlanması kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. 'Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi' iş birliği protokolü imzalandı. Düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı katıldı.
Bakan Yardımcısı Özkaldı, Gaziantep'in tarımı ve sanayisi ile önde gelen bir şehir olduğunu belirterek, "Şehir büyüdükçe içme suyu ihtiyacı da artıyor. İçme suyu ihtiyacını gidermek yeterli olmuyor, suyu da çok iyi yönetmemiz lazım. Bizim artık bundan sonra üzerinde duracağımız konu bu su yönetimi olmalı. Kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı suyu doğru akıllı verimli yönetmek çok çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Gaziantep'te iklim değişikliğinin çok ciddi şekilde hissedildiğini bildiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, projenin Gaziantep'e içme suyunun sağlanması açısından önemine değindi. Proje kapsamında, içme kullanma suyu sisteminin yasal ve kurumsal analizi, içme suyu kaynaklarının mevcut durumu, kaynaktan musluğa kadar içme kullanma suyu kalite analizleri ve modelleme, içme suyu arıtma tesisinin değerlendirilmesi, içme suyu sistem bileşenleri ve kayıp-kaçak analizi, kaynaktan musluğa irsklerin karakterize edilmesi ve acil durum eylem planı gibi aşamalar gerçekleştirilecek. (Mİ-
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