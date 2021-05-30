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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’in sessiz geçen bir yılı unutulmayacak görüntülere sahne oldu

Gaziantep’in sessiz geçen bir yılı unutulmayacak görüntülere sahne oldu

Gaziantep Kalesi, Gaziler Çarşısı görüntüsü

İnsansız Hava Aracı Astronomi Yabancı Turist Alabalık Kahramanlık 

-Demokrasi meydanı, Yeşil Vadi görüntüsü
-Rumkale, Habeş Kanyonu görüntüsü
-Kentin havadan görüntüsü

( GAZİANTEP -ÖZEL-DRONE) GAZİANTEP

- Koronavirüs salgını sonrası son bir yılda Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yoğun cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Tarih, gastronomi ve turizm kenti olarak ün salmış olan Gaziantep’te de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan pek çok nokta da kısıtlamalar nedeniyle yılın önemli bir kısmında sessizliğe büründü. Koronavirüs salgını sonrası son bir yılda dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası normal zamanlarda tıklım tıklım dolan cadde, sokak, meydan ve çarşılar boş kaldı. Kültürel tarih, gastronomi ve turizm kenti olarak ün salmış olan Gaziantep’te de yıllardır susmayan bakırcılar çarşısındaki çekiç sesleri sustu, adım atılmayacak kalabalıkta olan çarşı ve turizm alanları boş kaldı. Bu süreçte kentin son bir yıllık sessizliği ise insansız hava aracı

tarafından görüntülendi. Simge noktalar bomboş görüntüsüyle tarihe geçti Kentteki tarihi kültür yolu, kahramanlıklarla dolu Gaziantep Kalesi, Gaziler Caddesi, Demokrasi Meydanı gibi simge olan yerlerin yanı sıra yerli ve yabacı turistlerin rotalarından olan Rumkale ve Habeş Kanyonu'nda oluşan sessizlik ortaya uzun yıllar unutulmayacak görüntüler çıkarttı. Normal zamanlardaki yoğunluğundan eser kalmayan simge noktalar, korona virüs salgını sonrası bomboş görüntüsüyle tarihe geçti.
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