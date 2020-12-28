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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri kışa hazır

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri kışa hazır

- Hayvanat bahçesinden genel detay görüntüler

Akalan Ziyaretçiler Kış Uykusu Fizyoloji Hayvanat Bahçesi 

-- ayılar, aslanlar ve diğer yırtıcılardan detaylar
-- röp. Celal Özsöyler

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Dünyada bulunan 900 hayvanat bahçesi içinde yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından en büyük dördüncü hayvanat bahçesi olma özelliğini elinde bulunduran Gaziantep Hayvanat Bahçesinde kış hazırlıkları tamamlandı. Kışın özel bakım gereksindiren hayvanlar alttan ısıtma sistemi kurulu 25 ile 30 metrekareden oluşan barınaklarda ziyaretçileri ile buluşacaklar. Yapılan hazırlıklar ve hayvanların bakımları ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, alttan ısıtma ile hayvanların soğuktan korunduğunu, yiyecek miktarının arttırılarak vücut yağ oranlarının kışın dengelendiğini söyledi.

Özsöyler, mutlaka kışın ısınması gereken hayvanlar olduğunu belirterek, “Gaziantep Hayvanat Bahçemizde ayılar, leoparlar, jaguarlar, sırtlanlar, aslanları, kaplanlar bunun yanında diğer yırtıcı hayvanlarımızda bulunmakta. Burada mutlaka kış aylarında ısınması gereken hayvanlar var. Bu hayvanlarımız için alttan ısıtmalı barınaklarımız bulunmakta. Her bir hayvanımızın kışlık barınağı 25 ile 30 metrekare arasında. Bu hayvanlarımızı kışlık barınağın akşam alıyoruz ve ısıtıyoruz. Kış mevsiminden dolaylıda yem miktarını arttırmış bulunuyoruz. Yazın 3,5 - 4 kilogram kadar et veriyoruz kışın ise 5,5 - 6 kilogram veriyoruz. Aynı zamanda kışlık minareler ve vitaminlerini de veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın aslanları da aynı şekilde kendi barınağında, onlarında bakımlarını, tedavilerini yapmaktayız” dedi.
Ayılar, yılanlar kış uykusuna yatmadı Özsöyler, doğada yiyecek sıkıntısı yaşayan ayı, yılan ve kaplumbağa gibi hayvanların kış uykusuna yattığını hatırlatarak, hayvanat bahçesindeki hayvanların ise düzenli beslenme ve yeterli sıcaklık gibi nedenlerden aylar süren uykuya ihtiyaç duymadığını ifade etti.
Doğada özellikle ayılar yem bulamadıkları için kendi fizyoloji ve vücut ısılarını düşürerek kış uykusuna yattıklarını kaydeden Özsöyler, “Fakat hayvanat bahçelerinde bunlar kış uykusuna yatmıyorlar çünkü kendileri düzenli olarak beslendikleri için tüm dünyadaki hayvanat bahçelerinde olduğu gibi bizde de kış uykusuna yatmıyorlar, yılanlarda aynı şekilde” ifadelerini kullandı. Hayvanat bahçeleri gen merkezleridir Hayvanların doğadan yakalanma değil hayvanat bahçesi kökenli olduğunu ifade eden Özsöyler, “Tüm dünyada olduğu gibi burada ki hayvanlarımızın hepsi doğadan yakalanma değil. Bunlar hayvanat bahçesi kökenli doğada yaşama şansları bulunmamaktadır. Birçok hayvan yanlış avlanmadan dolayı nesli tükenmekte bu yüzden hayvanat bahçeleri bir manada gen merkezi halinde olup bu nesilleri korumaktadır” diye konuştu.
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