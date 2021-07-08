Foça yangınına müdahale devam ediyor



- İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı" açıklamasını yaptı. Yangın, İzmir Foça'ya bağlı Ilıpınar Mahallesinde bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 15 arazöz bölgeye görevlendirildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehdidinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, "Foça Ilıpınar'da makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı.

Orman yangın söndürme ekiplerine itfaiye birimlerimizle destek veriyoruz. Yangının evlere sıçramadan söndürülmesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor" açıklamasında bulundu.

