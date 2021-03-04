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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Flamingoların gökyüzü dansı

Flamingoların gökyüzü dansı

Flamingoların uçması

Gökyüzü Flamingo 

-Kuşlardan görüntüler
-Detaylar

( ADANA )- Adana'da flamingolar ve sakarmekeler doğa harikası Akyatan Lagünü'nü renklendirdi ADANA

- Adana’da doğa harikası Akyatan Lagünü üzerinde uçan flamingolar ve sakarmekeler kartpostallık fotoğraf ve görüntüler ortaya çıkardı.İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo, Akyatan Lagünü'nü renklendiriyor. Havanın açık ve temiz olduğu günlerde yüksekliği 3 bin 797 metre olan Toros Dağları, 150 kilometre uzaklıktaki Akyatan Lagünü'nden de çıplak gözle görülüyor. Lagün üzerinde sürü halinde uçan flamingoların ve sakarmekelerin lagünün sazlıkları ve Toros Dağları eşliğindeki gökyüzü dansı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
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