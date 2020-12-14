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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı

Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı

Vatandaşların sahilde yunusu fark etmesi

Cep Telefonu 

-Vatandaşın yunusu iterken düşmesi ama devam etmesi
-Dalgaların içinde yunus ileriye doğru sürüklemeleri
-Yunusun hareket edip gitmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de fırtına sonrasında sahile vuran yunus, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Mezitli Viranşehir sahilinde bir yunus fırtına esnasında dalgalarla birlikte karaya vurdu. Bu sırada sahilde bulunan Kasım Toker, Ferhat Başboğa ile Ali Tuncer adlı vatandaşlar yunusu sahilde çırpınırken görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından da duyarlı vatandaşlar dalgalara rağmen yunusu güçlükle iterek denize taşıdı. Dalgalara rağmen vatandaşlar yunusu yüzebileceği noktaya getirince yunus hareket edip yüzerek gözden kayboldu. Bazı vatandaşlarda olan biteni anbean cep telefonuyla kaydetti.
(HSY-
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