Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

-- yerdeki çatılardan detay



( BİNGÖL -TEKRAR) BİNGÖL



- Bingöl’de akşam saatlerindeki şiddetli fırtına çatı uçurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Meteoroloji’nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Bingöl’de etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle merkeze bağlı Simani Mahallesi Sanayi Bölgesindeki bir tekstil atölyesinin çatısı uçtu. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.O sırada işçileri almaya gelen bir minibüs fırtına ile uçan çatıdan son anda kaçtı.İş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

