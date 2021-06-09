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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

- Fırtına etkisiyle çatıların uçması güvenlik kamerası detay

Tekstil Atölyesi Şiddetli Fırtına Kamera Güvenlik Kamerası Gesi 

-- yerdeki çatılardan detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de akşam saatlerindeki şiddetli fırtına çatı uçurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Meteoroloji’nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Bingöl’de etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle merkeze bağlı Simani Mahallesi Sanayi Bölgesindeki bir tekstil atölyesinin çatısı uçtu. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.O sırada işçileri almaya gelen bir minibüs fırtına ile uçan çatıdan son anda kaçtı. İş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. (MAÇ-HIV-
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