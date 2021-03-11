Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü

-Dolu yağışından detay

Yağan Irak 

--yerdeki dolunda detay
--yerlerin ve araçların üzerinin beyaza bürünmesi
--Vatandaşın konuşması
--genel ve detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı, kısa sürede ilçe beyaza büründü. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, çevre illerle birlikte Tunceli için de yağış, kuvvetli rüzgar ve zirai don uyarısı yaptı. Uyarının ardından Çemişgezek ilçesinde etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika aralıksız yağan fındık büyüklüğündeki dolu, ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar dolunun aniden bastırdığını belirterek, büyüklüğünün fındık kadar olduğunu dile getirdi. Dolu nedeniyle her hangi bir zarar olup olmadığının ise henüz bilinmediği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement