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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fare kediye meydan okursa

Fare kediye meydan okursa

Kedinin fareden korktuğu anın görüntüleri

( ARTVİN ) -- Artvin’den fare ile kedinin güldüren görüntüsü- Farenin fendi kediyi yendi ARTVİN

Uttu Cep Telefonu 


- Artvin’de sokak ortasında bir fare kediye kafa tuttu, insanlardan ve kediden korkmayan fare görenleri şaşkına çevirdi. Artvin’de sokak ortasında insanlardan korkmayan fare, kendisini fark ederek üzerine yürüyen kediye karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran kedi, fareden kaçarken o anlar ise yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi. (AG-ÖS-Y)
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