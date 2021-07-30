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Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu

Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu

Drone ile yanan bölgeden görüntü

Buzdolabı Televizyon Çamaşır Makinası Gözyaşı Orman Yangını 

-Helikopterin denizden su alması
-Yanan bölgenin denizden görüntüsü
-Yanan evden görüntü
-Yanan bisikletten görüntü
-Yanan bölgelerden görüntü
-Soğutma çalışmasından görüntü
-Vatandaşların konuşması
-Yanan ocaktan görüntü
-Yanan evin içinden görüntü
-Evi yanan Hamide Bağ'ın gözyaşı döküp, ağıt yakması
-Yanan evden görüntü

( MERSİN )- Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı- Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu- Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı MERSİN

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı. Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu. Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ'da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı. "Benim evim" diyerek gözyaşı döken Bağ, "Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var" dedi.
Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi.

Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, "Burası kaynanamın. İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi" şeklinde konuştu.
(KRY-
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