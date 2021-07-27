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Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı

Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı

Evin yerinde çalışan iş makinesinden görüntüler.

İş Makinesi Kamera Felaket Cep Telefonu Yaşlı Adam 

-Adamın o anları anlatması.
-Mahalleden detay..

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da evi sel sularına kapılan yaşlı adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı. Amasya’da dün Göllü Bağları Mahallesi’nde yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin sahibi Hasan İnce(65) ise olaydan 10 dakika önce gelen telefonla dışarı çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu. O anları anlatan İnce, “Tesadüfen 10 dakika önce telefon geldi. Dışarı çıkmıştım. Evde olsaydım ben de sel sularına kapılabilirdim” dedi.
Yıkılarak sürüklenen iki katlı evindeki bütün eşyalarının sele kapıldığını anlatan evli ve 3 çocuk babası İnce bölgede benzer felaketler olmaması için mahalleden geçen derenin ıslah edilmesini istedi. (MÇ-)
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