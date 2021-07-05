Evden tam 5 kamyon çöp çıktı

-Ekiplerden görüntü

-Evin içindeki çöplerin ve eşyaların kamyona yüklenmesi

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( KOCAELİ ) -- Çöp ev, 6 saatte temizlendi KOCAELİ



- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hijyen koşullarına aykırı olacak şekilde çöp biriktirilen evde, yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmalarının sonunda evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sultan Orhan Mahallesi’nde mülk sahibi D.Y'nin, kızı H.A ve 3 torununa ikamet etmeleri için verdiği evde çöp biriktirildiğini tespit etti. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de çöp biriktirilen evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından böcek ve haşerata karşı ilaçlama çalışmasının da yapıldığı evden, 5 kamyon çöp çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının yapıldığı ev, mülk sahibi D.Y isimli vatandaşa boş bir şekilde teslim edildi. (HFV-BA-Y)

