- Evden getirdiği şallarla sokakta yatan köpeklerin üzerini örttü

- Hatay’da yağmurlu havada üşüyen köpeklerinin üzerini yanında getirdiği şallarla örten gencin davranışı takdir topladı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde havaların soğuk ve yağışlı olmasıyla sokak hayvanlarını unutmayan 24 yaşındaki İsmet Taylan, evdeki kullanılmayan şalları yanına alarak sokakta yaşayan hayvanların üzerine örttü. Taylan, “Kırıkhan’da havaların soğuk olmasıyla sokak hayvanların üşümemesi için evimizde kullanmadığımız giysileri getirip sokak hayvanlarımızın üzerine örttük” dedi.
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