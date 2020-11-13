Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Esnaf ile karganın dostluğu

Esnaf ile karganın dostluğu

Kargadan görüntü

Ağaçlı Hayvan 

-Başaran’ın kargayı eline alması ve sevmesi
-Detaylar
-Karganın gezmesi ve kafeye girmesi
-Su içmesi
-Recep Başaran ile röp

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kafe işleten Recep Başaran (56), 6 ay önce yaralı halde bulup beslediği ve ‘Zabit’ adını verdiği karga ile olan dostluğunu görenleri şaşırtıyor. Başaran, “Sokakta karga sesi duysam ‘Zabit’ diye bakıyorum. İnsan o derece bağlanıyor. Hayvandan korkmayacağız. Asıl korkacağımız insanlar.’’ dedi.
Kafe işletmecisi Recep Başaran, 6 ay önce uçamayacak durumda bulduğu kargayı götürdüğü iş yerinde besleyip iyileşmesini sağladı. İş yerinin önündeki ağaçlık alanda saldığı karga geri dönüp bir yere gitmedi. Başaran, kendisinden ayrılmayan kargayı elleriyle beslemeye devam edip ‘Zabit’ ismini verdi. Günden güne güçlenen dostlukları ise görenleri şaşırtıyor. ‘’Bir evlat gibi oldu’’ Recep Başaran, “Yemesini içmesini bilmiyordu. Kendi karnını doyurma alışkanlığı yok. Elden beslenmesine alıştı. Yaklaşık 6 aydır benimle. Bir evlat gibi oldu. Bazen gözümle kızarım. Dışarıda gezdikten sonra gagasıyla kapıya vurup girer içeriye. ’’ dedi.
"Karga sesi duysam ‘Zabit’ diye bakıyorum’’ Kendisini karga ile görenlerin şaşırdığına dikkat çeken Başaran, “Korkan veya korkmayan oluyor. Neticede karga. Birde ‘Besle kargayı oysun gözünü’ derler. Bana göre olmasa da ilk görenlere göre iticiliği var. ‘Ne işin var senin bununla’ diye annemden de tepki aldım. Sevilmeyecek bir hayvan değil aslında. Gördükçe, alıştıkça seviyorlar. Onunla oynamak için buraya gelirler. Hiç aklıma gelmezdi. Şimdi başka bir yere gitme şansım bile olmuyor. En son Zonguldak’ta torunumun yanına gittim. Sokakta karga sesi duysam ‘Zabit’ diye bakıyorum. İnsan o derece bağlanıyor. Hayvandan korkmayacağız. Asıl korkacağımız insanlar.’’ diye konuştu.
(YE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı