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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir’de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti

Yağmurdan kaçan insanlardan detaylar

Sağanak Yağmur Akalan Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Yağmur Suyu 

-Dükkan tentelerine saklanan vatandaşlardan detaylar
-Su birikintilerinden detaylar

( ESKİŞEHİR ) Eskişehir yağmura teslim oldu, vatandaşlar kaçacak yer aradı-Eskişehir’de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de aniden bastıran şiddetli yağmur kent merkezini etkisi altına alırken, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Meteorolojinin saatler önce uyardığı şiddetli yağış öğlenden sonra başladı.
Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, dükkân tenteleri ve saçaklarına saklandılar. Bazı bölgelerde dolu yağışının da etkili olduğu öğrenildi. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yüksek kesimlerden şehir merkezine doğdu akan yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı.
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