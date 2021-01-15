- Eskişehir beklediği kara kavuştu

-Vatandaşların fotoğraf çekimi

-Yollardan panorama çekimi

-Konuşmalar

-Kenar mahallelerden görüntüler

-Çocuklar parktan görüntüler



( ESKİŞEHİR )- Son 94 yılın en sıcak günleri yaşanan Eskişehir beyaza büründü ESKİŞEHİR



- Eskişehir, yılın ilk yoğun kar yağışı ile beyaza bürünürken, şehirde oluşan kartpostallık manzaralar halkı sevindirdi. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar da çektikleri fotoğraflarıyla günü ölümsüzleştirdi. Son 94 yılın en sıcak kış mevsimini yaşayan, kar yağışına hasret kalan ve kış aylarında bile zaman zaman 20 dereceyi bulan sıcaklıklarla adeta bahar aylarından kalma sıcak günlerini yaşayan Eskişehir, son birkaç günde etkisini gösteren soğuk havalar sonrası beklenen kar yağışına kavuştu. Hafta içerisinde bazı ilçeleri beyaz gelinliği giydiren kar, şehir merkezinde pek etkili olmamıştı. Dün gece başlayan ve hala devam eden yağış her yerde kartpostallık görüntü oluşturdu. Kentte yaşayan vatandaşlar uzun süredir hasretle bekledikleri kar yağışına sevinirken, beyaz örtüyü fotoğraf çekerek özlem giderdi. Şehir merkezinde bulunan çeşitli heykeller, çocuk parkları, Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Porsuk Çayı etrafı yağış sırasında beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturdu. Gelen yağıştan dolayı memnun olan bazı vatandaşlar, elektrik panosu üzerine kardan adam yaparak kutladı. Gezmek için il dışından gelen bazı vatandaşlar ise, ilk günde karşılaştığı karlı manzaraya hayran kaldıklarını ifade etti.

Eskişehir'in yerli vatandaşları ise ilk karlı ilk günde dışarıya çıkarak doğanın tadını çıkarttı. Öte yandan yağış, ulaşımda da sıkıntılar yaşattı. Özellikle kentin daha yoğun kar yağışına sahne olan yüksek kesimlerinde araçlar güçlükle ve dikkatli seyretti, maddi hasarlı küçük kazalar yaşandı. Sokak hayvanları ise aniden yağan kardan dolayı zor duruma düştü. Kar küreme çalışması yürüten belediye çalışanları buzlanma yaşanmaması için kaldırımlarda kürüme çalışması gerçekleştirdi.



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