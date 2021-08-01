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Esenyamaç Mahallesi’ni ikinci defa sel vurdu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyamaç Mahallesi’ni ikinci defa sel vurdu

Esenyamaç Mahallesi’ni ikinci defa sel vurdu

Sel bölgesinden detay

Sel Felaketi Gesi Felaket Sel 

-Çatılardaki vatandaşlardan detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün ikinci defa yaşanan sel büyük korkuya neden oldu. Başkale ilçesinde dün etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi Esenyamaç Mahallesi’ni vurmuş, birçok evin hasar görmesine neden olmuştu. Meteorolojinin uyarısının ardından bugün de öğle saatlerinde Esenyamaç Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları sele teslim oldu. Can kaybının yaşanmadığı ikinci sel felaketi, yetkililerin önceden uyarı yapması ise büyük bir faciayı önledi. (MSA-Y)
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