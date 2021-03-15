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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’un kar çilesi bitmiyor

Erzurum’un kar çilesi bitmiyor

İş makinalarının kent genelinde gerçekleştirdiği kar temizleme çalışmaları

( ERZURUM ) ERZURUM

Kar Temizleme Kar Çilesi Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Erzurum'da geçtiğimiz hafta boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentte çileye dönüştü. Mart ayında kara kışa teslim olan kentte iş makineleri de hafta boyunca karla kapanan yolları açmaya çalışıyor. Erzurum kent merkezinde ve ilçelerinde ara arterler ve mahallelerde karla mücadele mesaisi hız kesmeden sürüyor. Ekipler iş makineleri ile buzlanan yollara da tuz serpme işlemi uygulayarak olası kazaları da önlemeye çalışıyor. Karla kaplanan köy yolları da yine iş makineleri tarafından temizlenerek ulaşıma açılıyor. Öte yandan Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışının Erzurum ve çevre illerde bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan uyarıya göre il genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. (ST-)
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