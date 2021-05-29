Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Palandöken Dağı mor ters lalelerle renklendi

ERZURUM - Palandöken Dağı mor ters lalelerle renklendi

- Palandöken Dağı mor ters lalelerle renklendi - 3200 rakımlı Ejder Zirvesi eteklerinde açan mor ters lalelerPalandöken Dağı mor ters lalelerle renklendiERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum 'daki Palandöken Dağı etekleri, ilkbaharda açan mor ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve bölgenin endemik türleri arasında yer alan laleler, Palandöken Kayak Merkezi'nin 3200 rakımlı Ejder Zirvesi eteklerine renk kattı.Her yıl ilkbaharın gelişiyle karların erimesinin ardından kayak pistlerinde açan laleler, yaklaşık bir ay boyunca dağın eteklerini süslüyor.Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, lalelerin açtığı bölgeye ilgi gösteriyor.

Endemik 

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement