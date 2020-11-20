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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ERZURUM - (Drone) 'Türkiye'nin en büyük şelalesi'nde sonbahar güzelliği (2)

ERZURUM - (Drone) 'Türkiye'nin en büyük şelalesi'nde sonbahar güzelliği (2)

ERZURUM - (Drone) "Türkiye'nin en büyük şelalesi"nde sonbahar güzelliği (2) - Tortum Şelalasinin gündüz ve gece havdan görüntüleri - Şelalenin suyunun akışı - Ziyaretçilerden görüntüler"Türkiye'nin en büyük şelalesi"nde sonbahar güzelliği - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Erzurum 'un "sakin şehir" unvanlı Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, gece ışıklandırması, seyir terasları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyorERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Erzurum 'daki Tortum Şelalesi, yenilen çehresiyle sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 2016'da Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, Erzurum Valiliği koordinesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu ile Avrupa Birliği desteğiyle geniş çaplı yapılan çalışmaların ardından, sonbahardaki renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Erzurum - Artvin kara yolunun 110. kilometresinde yer alan şelale, gece ışıklandırması, seyir terasları, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi ve sonbaharda büründüğü manzarasıyla adeta ziyaretçilerini büyülüyor.Sonbaharda şelaleyi ziyaret edenler, çevresindeki bitki örtüsünün sarı ve yeşilin tonlarına büründüğü manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek, o anları ölümsüzleştiriyor. 21 metre genişliği ve 48 metreden dökülen suyun görüntü ve sesiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan şelale, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri durumunda bulunuyor. - Ziyaretçiler bölgeye hayran kalıyorZiyaretçilerden Hakan Bey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece Tortum Şelalesi'ne geldiklerini belirterek, "Tortum Şelalesi ülkemizin doğal güzelliklerinden birisi. Gezilip görülecek bir yer." dedi.
Daha önce de şelaleyi gezdiğini anlatan Bey, Erzurum Valisi Okay Memiş ve ilgililerin girişimleri sonucu yapılan çevre düzenlemesiyle şelalenin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu dile getirdi.Bey, fırsat buldukça ülkenin güzel yerlerini gezmeye çalıştıklarını anlatarak, "Tortum Şelalesi sonbaharın renkleriyle büyüleyici güzelliğe bürünmüş. Yağışların az olması ve mevsimden dolayı şelale fazla coşkulu akmıyor ama yine de buraları gezmek çok güzel." diye konuştu.
Ziyaretçilerden Taner Sarı da "Sonbaharın renkleri şelaleye yansımış, insan buraları gezince rahatlıyor. Mutlaka herkesin Türkiye'nin en büyük şelalesini görmesini isterim. Manzarası, doğası, suyun sesi, her şey çok güzel ve huzur verici." ifadelerini kullandı.

Ölümsüz Yabancı Turist Şelale Ziyaretçiler Sonbahar 

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